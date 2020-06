Non solo Bundes, in campo anche la Liga. Oggi il Barcellona, domani le due madrilene

Mentre in Germania è ormai quasi un mese che il campionato ha ripreso a giocare, con un Bayern sempre più vicino all’ennesimo titolo, in Spagna la Liga è ricominciata tra ieri e oggi, e nelle giornate di domani e lunedì ci saranno le ultime gare del turno in programma. Proprio in questo momento il Barcellona è in campo contro il Maiorca, mentre sia Real che Atletico Madrid giocheranno domani (i colchoneros a Bilbao, i blancos in casa contro l’Eibar).

