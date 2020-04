Intervenuto in diretta Instagram con Mauro Suma, direttore di Milan Tv, l’ex rossonero Antonio Nocerino ha parlato anche di Kevin-Prince Boateng, suo compagno di squadra al Milan, ora in prestito dalla Fiorentina al Besiktas:

Era preso di mira forse per il personaggio. Lui è un professionista incredibile e in campo è un bestia allucinante. In Italia c’è questo problema che ti mettono le etichette. Prince è un ragazzo d’oro e un grandissimo giocatore e che ha fatto la differenza.