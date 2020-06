No all’algoritmo. Scudetto e retrocessioni: ecco il piano B della Lega

No all’algoritmo se il campionato dovesse fermarsi nuovamente. In caso di definitivo stop del campionato – spiega La Gazzetta dello Sport – la classifica verrà composta aggiungendo alla quota già conquistata sul campo, la media punti moltiplicata per le giornate che mancano alla conclusione del torneo. Media punti che sarà differenziata tra quella casalinga e in trasferta. Operazione semplice che porterà a definire la graduatoria finale, ma che non potrà assegnare scudetto e retrocessioni, a meno che nel frattempo non siano stati matematicamente decisi.