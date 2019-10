No al restyling del Franchi, Cellai (FI): “Dichiarazioni Pessina clamorose”

Ecco il pensiero di Jacopo Cellai:

Le dichiarazioni del Sovrintendente Pessina riportate oggi dal Corriere Fiorentino sono a dir poco clamorose. Pessina dice che non gli è mai stato inviato formalmente una richiesta in merito al progetto di riqualificazione/revisione dello stadio Franchi e questa è una notizia incredibile. Perché Nardella non ha indirizzato l’ACF Fiorentina a presentare formalmente un progetto? La forma è sostanza più che mai in un caso del genere, anche perché a fronte di un probabile diniego potrebbero comunque venire fuori indicazioni da parte della Soprintendenza per raggiungere un accordo. Forza Italia sposa la localizzazione più semplice e rapida per la realizzazione di uno stadio moderno, sia essa dentro o fuori dal Comune di Firenze, per venire incontro alla volontà seria e concreta di un investitore privato, ma è evidente che la prima cosa da fare fosse una richiesta nero su bianco in merito al Franchi. Scopriamo oltretutto che la Sovrintendenza non ha dato alcuna autorizzazione al progetto della tramvia a Bagno a Ripoli poiché non gli è stato ancora presentato il progetto definitivo mentre Nardella ha già annunciato i tempi dei lavori. E anche qui restiamo basiti.