Niente tifosi? La Lazio ci prova con… gli effetti sonori

Senza tifosi… si fa quel che si può. Lo ha pensato anche la Lazio che, come riporta il sito Lalaziosiamonoi.it, potrebbe avere comunque il supporto dei suoi fans. Come? Con gli effetti sonori, che potrebbero essere lanciati dagli altoparlanti dello stadio Olimpico. Non solo, il club biancoceleste metterà a disposizione di chi lo vorrà, una sagoma che dopo essere acquistata potrà essere posizionata su uno dei seggiolini dell’impianto capitolino.