Niente riposo per la Sampdoria in vista dei viola: già oggi allenamento

I blucerchiati aspettano la Fiorentina e vogliono ottenere la salvezza quanto prima

Nonostante la gara contro la Fiorentina si giochi tra ben otto giorni (lunedì 16 maggio alle 18:30), dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio Marco Giampaolo non ha concesso neppure un giorno di riposo alla sua squadra. La formazione blucerchiata, infatti, quest'oggi si è ritrovata al centro sportivo per preparare la sfida contro i viola, che mette in palio punti-salvezza pesantissimi per la classifica dei liguri.