Niente da fare per l’Under 21 azzurra: Francia e Romania non si fanno male

Uno 0-0 scialbo e come da pronostico sia la Francia che la Romania approdano alle semifinali dell’Europeo Under 21. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio pagano a caro prezzo la sconfitta patita contro la Polonia e salutano una competizione che doveva vederli, al contrario, assoluti protagonisti. Non sono bastati i tre gol siglati da Federico Chiesa a trascinare la selezione azzurra verso il successo finale. Avendo mancato l’accesso alle semifinali, l’Italia perde anche l’occasione di partecipare alle prossime Olimpiadi.