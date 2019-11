Nicolato: “Troppi pochi giovani italiani in Serie A, numeri impietosi”

Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia U21, è stato intervistato da Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni più interessanti:

Ho fatto un conto, in Serie A abbiamo solo 5 giocatori titolari, tre dei quali sono con la nazionale maggiore di Mancini. In Serie in B 13, con altri 12 che subentrano a partita in corso. Già il nostro campionato non va fortissimo, in più abbiamo ragazzi che non giocano in questo contesto. Giocheremo con il 4-3-3, in questa fase iniziale dobbiamo cercare un’identità che ancora non abbiamo trovato completamente, bisogna lavorare e insistere perché c’è bisogno di tempo.