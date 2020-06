Nicolato: “Situazione difficile per i giovani, servono le seconde squadre”

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Queste le opinioni sul calcio giovanile italiano espresse durante il collegamento:

Per i giovani la situazione è peggiorata, ci sono variabili e incognite che coinvolgono tutti. C’è poco tempo per stare assieme, e se già era difficile farlo con continuità, adesso sarà impossibile. Se le società attingessero dal proprio settore giovanile sarebbe bellissimo. Spero che l’emergenza obblighi allenatori e società a dare più possibilità ai giovani di potersi mettere in evidenza. Se non riesco a vedere mai un giocatore diventa tutto molto più difficile. Le seconde squadre potevano aiutarci rappresentando l’anello di congiunzione.