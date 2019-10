Nicolato: “L’Italia deve imporre il proprio gioco, Sottil è una bella promessa”

Il C.T. dell‘under 21 Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro azzurro, queste le sue dichiarazioni:

L’Italia ha l’obbligo di imporre il proprio gioco. Se c’è una cosa che non mi preoccupa è il reparto offensivo. Questa squadra ha molti giocatori di qualità come Pinamonti, Sottil e Scamacca, belle promesse del campionato. Ovviamente non possono giocare tutti contemporaneamente, ne dovrò per forza sacrificare qualcuno, ma so che chiunque metterò in campo darà il suo contributo alla squadra.