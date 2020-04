L’ex Cagliari: “Dopo vittoria con Fiorentina, capimmo che potevamo vincere lo scudetto”

1070-2020: sono passati cinquant’anni dal primo, e fin qui unico, scudetto del Cagliari. Nella formazione allenata dal “filosofo” Manlio Scopigno c’era anche Comunardo Niccolai. Nato a Uzzano, in provincia di Pistoia, nel 1946, è stato intervistato da pistoiasette.net. L’ex stopper rossoblù ha ricordato anche la vittoria contro la Fiorentina a Firenze il 12 ottobre 1969 per 1-0 grazie al rigore segnato da Riva:

Fu una vittoria importante, anche perché il campo di Firenze è sempre stato ostico per noi. Eravamo all’inizio della stagione, facemmo vedere fin da subito di che pasta eravamo fatti. Dopo quel successo, capimmo che poteva essere l’anno giusto. Non era una Fiorentina qualunque. C’erano signori giocatori come Esposito, Maraschi e Merlo.