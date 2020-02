Nicchi contro Commisso “Siamo disgustati da certi atteggiamenti”

Il presidente del settore arbitrale Nicchi alza il muro per difendere la categoria attaccata ieri da Rocco Commisso che non ha digerito l’arbitraggio di Pasqua, del resto contestato da molti opinionisti insospettabili come Capello ed anche da esperti moviolisti.

Intercettato a Coverciano per la premiazione della Panchina d’oro Nicchi ha detto “Gli arbitri italiani sono disgustati da questo tipo di atteggiamento” riferendosi alle parole di Commisso. E personalmente mi sento disgustato dalla mancanza di autocritica della categoria arbitrale che si arrocca nel castello dorato negando ogni tipo di evidenza alla portata di tutti.

Caro Nicchi, il tempo degli imperatori infallibili e dei Papi che viaggiavano sulla portantina è finito da tempo. Cercate di adeguarvi anche voi, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico.