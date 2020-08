Neo DS Cagliari su Nainggolan: “Sarà il mercato a decidere il suo futuro”

Fra gli obiettivi della (scorsa) estate della Fiorentina c’è anche Radja Nainggolan, un nome che nonostante il forte interesse dei viola nella scorsa annata non è mai del tutto passato di moda. Terminata la stagione con il Cagliari in prestito dall’Inter, il destino del Ninja non è ancora stato chiarito. Di lui ha parlato il neo DS rossoblu Pierluigi Carta ai microfoni di Sky Sport:

Questo è un tema che tratteremo più avanti. Alla fine saranno le dinamiche del mercato a far capire se è possibile continuare il binomio che si è creato fra lui e il club.