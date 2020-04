Nel contenzioso tra Stellone e l’Ascoli rispunta… il caso Delio Rossi-Ljajic

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Roberto Stellone è stato licenziato unilateralmente dall’Ascoli per colpa dell’emergenza Coronavirus. Una situazione che avrà ripercussioni legali, come annunciato dall’avvocato dell’allenatore. Intanto c’è chi tira fuori il “precedente” (ma in un contesto completamente diverso) che riguardò Delio Rossi e la Fiorentina nel 2012, dopo la celeberrima scazzottata a Ljajic. “Il licenziamento per giustificato motivo si è già verificato in Italia, ma il discorso relativo a Stellone è diverso” ha detto a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini. “Non credo che il settore tecnico possa dare il beneplacito a questa situazione. Il licenziamento per giustificato motivo non è accolto dal sistema federale. Basti pensare che la Fiorentina ha dovuto prima esonerare Delio Rossi per liberare il posto da allenatore e poi ne ha chiesto il licenziamento per giusta causa”.