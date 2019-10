Non solo Fede Chiesa, ma anche altri big del nostro campionato si sono fatti male indossando la maglia della propria Nazionale. E’ successo anche ad Alexis Sanchez dell’Inter ed all’atalantino Duvan Zapata durante l’amichevole giocata in Spagna tra Cile e Colombia. Per il centravanti della Dea dovrebbe essere soltanto uno stiramento, mentre più seria è la situazione legata all’attaccante di proprietà del Manchester United. Il comunicato della Federcalcio cilena in merito è riportato da gazzetta.it e racconta di un problema alla caviglia di non poco conto per Sanchez, che verrà sottoposto probabilmente martedì ad esami strumentali. Sia Zapata che l’ex Barcellona sono già rientrati comunque nei rispettivi club.