Nazionali: Argentina in casa della Germania, solo panchina per Pezzella

Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paredes, Pereyra, De Paul; Dybala, Lautaro Martinez, Correa. Saranno questi gli undici dell’Argentina che domani sera a Dortmund sfideranno la Germania padrona di casa. Nella formazione stabilita ed annunciata oggi dal c.t. albiceleste Lionel Scaloni non figura German Pezzella. Per il capitano viola, così come per Juan Musso – portiere dell’Udinese – la sfida contro i teutonici inizierà dalla panchina. Una decisione strana, considerando che negli ultimi tempi Pezzella era sempre stato o quasi titolare.