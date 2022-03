Nazionale, tre nomi se Mancini non continua: un ex viola e due ex obiettivi

Quale futuro per la panchina dell'Italia?

Nell'edizione online di Gazzetta.it, troviamo un analisi sul futuro della panchina della Nazionale dopo la cocente eliminazione nei play-off ai danni della Macedonia del Nord. Secondo la rosea, infatti, se Mancini decidesse di lasciare il ruolo di commissario tecnico in pole per sostituirlo ci sarebbero tre allenatori che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con la Fiorentina. Il primo di questi, in vantaggio sugli altri due, è Fabio Cannavaro. Tecnico emergente che per sua stessa ammissione ha avuto contatti nello scorso anno con la Fiorentina. Oltre all'ex Juve, tra le possibilità troviamo un allenatore che alla Fiorentina, seppur per poche settimane c'è stato veramente, Gennaro Gattuso. Infine, l'ultima opzione per il futuro della Nazionale riguarda De Zerbi sul quale i Viola hanno tenuto gli occhi puntati per diverse stagioni.