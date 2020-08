Stasera entro le 23.30 dovranno essere tutti presenti i 37 calciatori convocati da Roberto Mancini in vista delle due sfide che vedranno impegnata la Nazionale italiana contro la Bosnia (il 4 settembre a Firenze) ed i Paesi Bassi (il 7 ad Amsterdam). A rappresentare la Fiorentina, come noto, ci saranno Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, ma anche Cristiano Biraghi, rientrato in viola dopo il prestito all’Inter.