Nazionale femminile ko a Empoli contro la Danimarca. Le viola convocate…

Brutta prestazione dell’Italia femminile, che oggi pomeriggio al Castellani di Empoli affrontava la Danimarca. La selezione nordeuropea ha sconfitto le azzurre 3-1, un risultato, questo, che complica la corsa della squadra di Milena Bertolini verso il primo posto del gruppo di qualificazione ad Euro 2022. “Abbiamo giocato con lo spirito sbagliato e ci siamo svegliate tardi“, ha commentato il c.t. azzurro a fine match. Tra le giocatrici della Fiorentina convocate per l’impegno, è scesa in campo (a gara in corso) solo Marta Mascarello, così come nella Danimarca Frederikke Skjødt Thøgersen.