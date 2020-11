Nazionale ancora senza Mancini: il c.t. sempre positivo, di nuovo Evani al suo posto

Dopo l’ottima prestazione di domenica sera contro la Polonia, anche in casa della Bosnia vedremo una Nazionale azzurra guidata da Alberico Evani. Il commissario tecnico Roberto Mancini, infatti, non riesce ancora a liberarsi dal Covid e così anche in occasione dell’ultima gara di Nations League – mercoledì sera – sarà il suo vice a vestire i panni dell’allenatore in prima. L’Italia contro la Bosnia si giocherà da favorita le sue possibilità per confermare il primo posto del girone.

