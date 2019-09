Nasce la terza coppa europea per club: dal 2021 ecco la Conference League

Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale: dal 2021 ritorna la terza coppa europea per club. Ma non ci sarà un restyling della vecchia Coppa delle Coppe, bensì la nascita di una nuova manifestazione. Si chiamerà UEFA Europa Conference League, le cui partite si giocheranno il giovedì, alle 18:45 ed alle 21, un po’ come succede già per l’Europa League. A ufficializzarlo, il comitato esecutivo dell’Uefa. Per quanto riguarda il nostro campionato, i colori della Serie A saranno rappresentati a questa manifestazione dalla squadra settima classificata nell’annata precedente.