Nasce la raccolta “QUESTAèFIRENZE”. Le info

Gli organizzatori di questa raccolta fondi sono: Daniele Innocenti, libero professionista e specialista in campo ospedaliero e lo Studio legale Law&Business Firm di Massimo Avv. Di Bello affiancati nel team di GoFundMe da altre figure che si occupano della parte social e grafica.

Ciascuno per proprio impegno e per dovere nei confronti della città ha ritenuto di dovere di aiutare le strutture ospedaliere di Firenze, con l’intento di creare un “FONDOFIRENZE” in vista non solo del supporto all’imminente emergenza Coronavirus, ma anche perchè in futuro siano attrezzate per far fronte ad altre emergenze sanitarie.

La nostra raccolta fondi di differenzia dalle altre in quanto il nostro intento non è quello di devolvere l’intero ricavato direttamente a una fondazione, perdendo così il controllo sull’utilizzo del denaro ma, a fronte di un preventivo presentato da una struttura ospedaliera, che sta per acquistare del materiale, erogare l’importo direttamente alla ditta fornitrice. In questo modo possiamo sostenere tutte le strutture ospedaliere che, data l’emergenza, potrebbero aver bisogno di aiuto.

Lo scopo finale è la gestione mirata dell’acquisto del materiale. Per accedere cliccare qui

Questa raccolta fondi nasce dal desiderio di creare un “FONDOFIRENZE” in grado di poter sostenere tutte le strutture ospedaliere che, data l’emergenza, potrebbero aver bisogno di aiuto. Queste sono le strutture direttamente interessate all’accoglienza dei pazienti COVID19:

• AOU Careggi

• Ospedale Santa Maria Annunziata

• Ospedale San Giovanni di Dio

• Ospedale Santa Maria Nuova

Disposti ad aiutare dove c’è e ci sarà bisogno. In un momento molto difficile, medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero stanno facendo l’impossibile pur di proteggerci. FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!

Sentiamo la necessità di chiamare tutti i cittadini della nostra amata Firenze a fare una donazione, piccola o grande che sia, ma che venga fatta con il cuore, con il sentimento che solo un fiorentino può

provare nei confronti della sua amata città. Tutto il denaro che verrà raccolto potrà essere usato per l’acquisto di:

– Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per Professionisti Sanitari (Medici, Infermieri, etc..) ed altri operatori sanitari coinvolti: mascherine FFP2/FFP3 e/o kit vestizione assistenza pazienti COVID- 19.

– Attrezzature per allestimento di posti in terapia intensiva e sub intensiva

– Mezzi e barelle ad alto e bio contenimento

– Ventilatori

– Dispositivi di ventilazione non invasiva

– Monitoraggio parametri vitali

Verrà tutto documentato, spiegato con aggiornamenti foto/video e riportato in piattaforma, in modo che tutti possano seguire l’andamento e i risultati della raccolta.

Anche una piccola donazione può fare la differenza: INSIEME SIAMO TUTTI PIÙ FORTI! QUESTAèFIRENZE!