Nardella: “Stadio? Lasciamo lavorare i tecnici, le procedure vanno rispettate”

Come riportato dall’ANSA il sindaco Nardella ha commentato gli ultimi sviluppi in casa Fiorentina:

Sulla questione Stadio non replico, la commissione tecnica sta lavorando per determinare i costi. Dobbiamo rispettare le procedure ed evitare di fare continui interventi mentre ci sono tecnici che stanno lavorando. A Commisso faccio un grande augurio per questo Natale perché verso di lui ho grande simpatia e molta stima.