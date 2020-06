Nardella: “Restauro Franchi prioritario, è la volontà dei tifosi. Campi? Mancano progetti ed infrastrutture”

Il primo cittadino di Firenze è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Domani la manifestazione dei tifosi si concluderà davanti allo stadio Franchi, un segnale molto forte a sostegno dell’attuale casa della Fiorentina. Io lavoro come un leone per non abbandonare il Franchi, questa è la priorità. Tutto il resto è secondario. Farò la mia parte ma non dipende soltanto da me. In questo momento tutto converge verso un Artemio Franchi rinnovato, i tifosi che incontro per strada mi chiedono questo. Questa è l’opzione preferibile, nessuno si può prendere la responsabilità di abbandonare uno stadio vissuto in un quartiere vivo come Campo di Marte. Il rischio è che possa diventare come il Flaminio di Roma.

Mercafir? Non si sono create le condizioni giuste per edificare nell’area.

Interesse Fiorentina per Campi? Non so quasi niente di questo progetto, non c’è un disegno e nemmeno un piano delle infrastrutture. È impossibile dire se lo sosterrò, non ci sono ancora elementi per esprimere una valutazione. Io continuo a lavorare per il Franchi e penso che sia anche la prima opzione per Commisso.