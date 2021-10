Nardella: “No al razzismo”, l’iniziativa su tutti i campi da calcio fiorentini

"Ora, sempre, no al Razzismo"

"Ora, sempre, no al Razzismo", con un post su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato un'iniziativa che prenderà piede in questo fine settimana su tutti i campi da calcio a Firenze. Prima di ogni partita dei dilettanti e delle giovanili, infatti, verranno esibiti dei cartelloni dal messaggio chiaro e conciso (come si può vedere in foto). Questo il tweet del primo cittadino di Firenze che prende ancora una volta le distanze dal brutto episodio di domenica scorsa: