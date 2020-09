“Per colpa di Nardella che ha sposato e difeso da sempre la favola dei fratelli Della Valle di realizzare il nuovo stadio nell’area Mercafir, Firenze e tutta la Toscana hanno un mercato ortofrutticolo obsoleto e poco funzionale. L’azienda è costretta a intervenire quotidianamente facendo interventi di manutenzione e spendendo migliaia di euro, pur sapendo che quelle strutture sono destinate a essere demolite e ricostruite ex novo. Quando ero consigliere comunale i Della Valle ci presentavano plastici e progetti del nuovo stadio in cui veniva addirittura indicato il colore della pelle delle poltroncine. Bene! I fratelli marchigiani hanno ammaliato il primo cittadino fiorentino ma così, per oltre 10 anni, il progetto di ammodernamento di Mercafir è rimasto fermo“.

E’ quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di Fratelli d’Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, dopo aver visitato il mercato ortofrutticolo.

“Mercafir è una struttura vecchia, eccessivamente grande per le funzioni che svolge, ha bisogno di un ammodernamento urgente e di una razionalizzazione. A causa della mancata ristrutturazione del mercato, ci sono imprenditori che perdono fino a 400mila euro all’anno perché la disfunzionalità del centro si ripercuote su tutta la filiera, compreso il consumatore finale come per esempio i ristoratori. In questo momento di crisi economica nessuna impresa si può permettere di sostenere questi sprechi. E’ stato sprecato troppo tempo, la sinistra ha traccheggiato e alla fine ci rimettono i cittadini.

E’ inoltre incredibile – conclude il capolista Torselli – che la Regione Toscana non sia mai intervenuta in merito al futuro di Mercafir, pur essendo una struttura strategica per l’intera Toscana. Il mercato non è solo una questione fiorentina, occorre pensare al modo in cui la Regione possa intervenire”.

Adnkronos