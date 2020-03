Nardella: “Fiorentina in prima linea nelle attività benefiche. State a casa”

Dario Nardella è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

A Firenze abbiamo bloccato l’accesso a tutti i grandi parchi pubblici e la situazione è migliorata. C’è comunque un 10 % della popolazione che non vuole capire, negli ultimi giorni ci sono state quasi 100 sanzioni. È necessario rispettare le norme di isolamento. Ci sono molti positivi asintomatici, l’80 / 90 % dei contagiati non mostra sintomi. Molti tra noi potrebbero essere positivi asintomatici. La Fiorentina è protagonista di un’iniziativa molto lodevole, si è distinta per le sue attività benefiche. Anche i New York Cosmos, di proprietà di Rocco Commisso hanno donato 10 mila euro agli enti della sanità.