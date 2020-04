Nardella: “Commisso ha fatto molto per la città. Non è ancora tempo di mollare la presa”

Dario Nardella ha parlato questa sera a Toscana TV, questi alcuni dei passaggi più interessanti del suo intervento:

La Fiorentina ha fatto molto per aiutare il territorio, Commisso da solo ha messo 250mila euro. Il club viola ha aumentato le risorse disponibili per gli ospedali. Ma non dimentichiamo chi ha voluto fare donazioni anonime, senza vantarsi. Sono grandi gesti, l’Italia e Firenze sono realtà straordinarie. Distribuzione delle mascherini ai cittadini? In tutto ci vorranno dodici giorni per la consegna dei mezzi di protezione nella nostra città. Adesso guai a chi molla la presa, utilizzeremo i droni in modo severo ed una passeggiata può arrivare a costare anche 4mila euro di multa.