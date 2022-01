Nardella annuncia: “Niente più ruota a Firenze, Pessina ha detto un altro no”

La Soprintendenza è intransigente, come lo è già stata in passato per questioni attinenti alla Fiorentina

Redazione VN

Dopo le ingerenze della Soprintendenza sui progetti viola per il nuovo stadio e per il Viola Park, anche la ruota panoramica installata alla Fortezza da Basso deve arrendersi al volere/dovere di Andrea Pessina. Il Soprintendente, infatti, ha respinto la richiesta del sindaco Nardella di concedere una proroga alla presenza dell'attrazione turistica, come ha annunciato lo stesso primo cittadino con un post su Facebook.