A margine dell’evento per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ai cambiamenti climatici, ha parlato il sindaco Dario Nardella:

Vogliamo cambiare il mondo, uno studio dell’ONU ci ha detto che se non cambiamo abitudini ci saranno conseguenza disastrose. Come dice Joe Barone c’è da pedalare parecchio (ride, ndr), sia per la Fiorentina che per combattere il cambiamento climatico.