Napoli, si ferma un titolarissimo. Nuova positività all’interno della rosa

Le ultime notizie sui prossimi avversari della Fiorentina in Coppa Italia, sfida in programma giovedì 13 alle 18:00

Il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia, deve fare i conti con un'altra positività da Covid. Questa volta come comunicato dallo stesso club partenopeo a finire in isolamento è Piotr Zielinski. Il forte centrocampista polacco, che tra le polemiche due giorni fa era sceso in campo contro la Juventus nonostante la quarantena imposta dall'Asl, aveva avuto contatti stretti con un positivo. Adesso Luciano Spalletti dovrà fare i conti con una rosa fortemente limitata. Questa la nota del club di De Laurentiis: