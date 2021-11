Napoli, Politano positivo al Covid. E i tifosi partenopei lo criticano

L'esterno d'attacco azzurro non potrà essere impiegato da Spalletti contro l'Inter

Non ne sarà molto felice, Luciano Spalletti. Come riporta gazzetta.it, infatti, Matteo Politano è risultato positivo al Covid dopo l'ultima tornata di tamponi effettuata dal club azzurro. L'esterno d'attacco, inseguito più volte anche dalla Fiorentina in sede di mercato, sarà quindi costretto a saltare il big-match di questo turno di campionato, a San Siro contro la sua ex-squadra, l'Inter di Simone Inzaghi. Sui social il calciatore non è stato risparmiato dalle critiche dei tifosi partenopei, a causa del viaggio fatto da Politano con la sua famiglia lo scorso weekend a Parigi. L'ex Sassuolo è comunque vaccinato ed attualmente in isolamento da asintomatico.