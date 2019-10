Napoli, Insigne finisce in tribuna in Champions League: “Scelta tecnica”

Impegno europeo per il Napoli che affronta il Genk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League (SEGUI IL LIVE). E sorpresa nelle note ufficiali, dove non compare Lorenzo Insigne che dunque non va neanche in panchina ma si accomoda in tribuna. “E’ una scelta tecnica, ma non deve fare scalpore, abbiamo una rosa ampia” ha spiegato nel pregara il diesse Giuntoli garantendo che Insigne è tranquillo. Sarà vero? Fa un po’ specie il fatto che il capitano del Napoli vada in tribuna dopo non essere sceso in campo neanche nell’ultima gara di campionato contro il Brescia.

