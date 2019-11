Napoli, furti ai calciatori: compagne in fuga. E la procura apre un fascicolo

Burrasca totale in casa Napoli. Gli ultimi furti ai danni dei calciatori azzurri hanno creato un clima di paura e, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, molte loro compagne hanno scelto di lasciare la propria abitazione. La moglie di Allan vuole trasferirsi in hotel, quella di Insigne è tornata dai suoi genitori a Frattamaggiore, mentre Zielinski ha portato la sua signora in Polonia. Una serie di episodi che, stando al Corriere dello Sport, hanno portato la procura di Napoli ad aprire un’inchiesta su possibili ritorsioni ai calciatori dopo la rivolta post Salisburgo.