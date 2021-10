Napoli e la maledizione dell’albergo: i partenopei cambiano ancora struttura

La maledizione dell'albergo continua per il Napoli. Si cambia ancora e anche per questa volta è stata scelta una struttura fiorentina diversa

Infatti, come riportato dal Mattino, il Napoli ha deciso di cambiare nuovamente struttura per sostare durante la vigilia del match di domani. Da quel fatidico 3 a 0 firmato Giovanni Simeone, gli azzurri non hanno più pernottato nello stesso hotel per due volte consecutive. Vedremo se alla fine, l'esodo del Napoli troverà pace.