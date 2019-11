Napoli, De Laurentiis multa i giocatori: Elmas il primo a pagare

Neanche la sosta per le nazionali è riuscita a portare tregua in quella che, ormai, dalle parti di Castelvolturno sembra una vera e propria polveriera. A quanto pare, De Laurentiis è intenzionato ad applicare le sanzioni ai suoi calciatori. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il presidente del Napoli è negli Stati Uniti ed è in contatto con l’ufficio legale per le multe. In questi giorni, si legge, il club farà partire il procedimento per sanzionare gli azzurri: il minimo è del 5%, il massimo del 25% lordo dello stipendio di ogni singolo calciatore. Non solo: il Napoli sta valutando anche la possibilità di rivalersi con un’azione legale per i danni legati ai diritti d’immagine. E poi c’è il caso Elmas, col giocatore reo di aver rilasciato un’intervista in Patria rompendo il silenzio stampa imposto dalla società: