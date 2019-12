Napoli, Ancelotti cambia idea: dopo il KO di Bologna…porta tutti in ritiro

Il Napoli andrà in ritiro da mercoledì. Stavolta, la decisione è stata presa direttamente da Carlo Ancelotti a cui Aurelio De Laurentiis aveva delegato i pieni poteri dopo l’insubordinazione del 5 novembre scorso, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro voluto, quella volta, dallo stesso presidente. Il faccia a faccia annunciato si è consumato stamani: allenatore e giocatori si sono ritrovati per fare il punto sulla situazione, critica, che si sta vivendo in quest’ultimo periodo. Ancelotti ha chiesto alla squadra una dimostrazione di fiducia, ha voluto guardare negli occhi i giocatori per carpirne la sincerità. L’incontro è durato poco più di un’ora, dopodiché i giocatori hanno lasciato il centro sportivo di Castel Volturno. Si rivedranno domani per l’allenamento e da mercoledì scatterà il ritiro. Ancelotti non ha avuto remore ad attaccare i giocatori, a richiamarli ad un senso di responsabilità che, finora, la squadra non ha saputo sostenere. Stavolta, però, il ritiro sarà punitivo e non costruttivo come aveva inteso De Laurentiis ad inizio novembre. Stavolta, non ci saranno disobbedienze, la società ha comunicato il provvedimento attraverso una nota nella quale si legge che la decisione è stata presa dall’allenatore.

Lo riporta Gazzetta.it