Napoli a Firenze senza prima punta. E Icardi è orientato a dire no agli azzurri

Da pochi minuti è terminato l’allenamento del Napoli a Castel Volturno verso l’esordio in campionato contro la Fiorentina. Come riferisce Sky Sport, Arkadiusz Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo, mentre nella seconda ha svolto allenamento differenziato: l’attaccante polacco potrebbe essere convocato, ma al suo posto ci sarà Dries Mertens nel ruolo di prima punta, con Callejon e Insigne ai lati e Fabian Ruiz nei panni di trequartista.

La ricerca della prima punta è il grande punto interrogativo dell’estate dei partenopei. Praticamente fatta per Lozano (che a Firenze non sarà comunque disponibile), ad Ancelotti manca un vero numero 9. Mauro Icardi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe orientato a dire no alla proposta da 7,5 milioni annui di De Laurentiis. Per l’attacco azzurro torna in auge il nome di Fernando Llorente, attenzionato anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane.