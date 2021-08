Nainggolan “tradisce” il Cagliari: ha firmato per un club belga

Dopo la rescissione del contratto con l'Inter, Nainggolan ha detto sì alla proposta (più vantaggiosa) arrivata dall'Anversa

Dopo la risoluzione del contratto tra l'Inter e Radja Nainggolan (con buonuscita annessa da oltre 2 milioni), sembrava scontato l'ennesimo ritorno del centrocampista belga al Cagliari, praticamente una seconda casa per lui. Ma così non sarà. Il Ninja, accostato spesso anche alla Fiorentina nel recente passato, ha infatti deciso di accettare la proposta dell'Anversa, tornando così a giocare in Patria. Decisiva la proposta di un biennale (mentre Giulini gli offriva una sola stagione a cifre più basse). "Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Qui c’è un bel progetto e sono fiducioso" le prime parole di Nainggolan.