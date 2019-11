Nainggolan: “La proposta della Fiorentina era interessante, ma poi ho scelto Cagliari”

Radja Nainggolan è stato tra i migliori in campo, dalla sala stampa della Sardegna Arena ha detto (parole riportate da Radio Bruno):

Il presidente ha costruito una squadra davvero importante, stiamo facendo molto bene, raccogliendo risultati importanti contro avversari forti come Napoli, Atalanta e Fiorentina. Il terzo posto non se lo sarebbe aspettato nessuno e invece ci siamo con pieno merito. Giochiamo da squadra e ci divertiamo. I complimenti di Pradè e Montella? Fanno piacere, quest’estate la loro proposta era molto interessante ma poi ho scelto di tornare a Cagliari e mantenere la parola data a Giulini in precedenza.