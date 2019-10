Nainggolan e la dedica speciale: “Per mia moglie. A Cagliari io accolto come un figlio”

Radja Nainggolan è tornato al gol. Il centrocampista, che in estate è passato al Cagliari dopo aver vagliato la possibilità di un approdo in viola, ha così parlato al termine della sfida vinta per 2-0 contro la SPAL: “Il gol è per Claudia. E’ un momento particolare per lei” dice il giocatore senza nascondere l’emozione. La moglie, Claudia Lai, lo scorso 11 luglio, con un post su Instagram aveva rivelato di avere un tumore. Il centrocampista ex Inter parla del suo ritorno in rossoblu: “A Cagliari mi hanno riaccolto come un figlio adottivo. Siamo contenti della prestazione”. Lo riporta l’Ansa.