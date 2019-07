Musso: “De Paul? Se restasse sarebbe bello, ma alla fine so chi è che decide”

Juan Musso, portiere dell’Udinese di Igor Tudor, è stato intervistato da Sky e ha aggiunto la sua voce alle molte che, da Udine, vorrebbero Rodrigo De Paul (LA SCHEDA) ancora in Friuli:

“De Paul? Sarebbe bello averlo ancora con noi, sia come giocatore che come amico. So che alla fine decide il mercato, se arriva qualcosa di buono per lui e per la società può partire”, le parole dell’estremo difensore argentino, che si appresta a volare fra i pali dell’Udinese anche nella prossima stagione.