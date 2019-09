Muriel trascina la Colombia: doppietta e pari spettacolare contro il Brasile

L’ex viola Luis Muriel, forse uno dei rimpianti di Daniele Pradè legati a quest’estate, è stato protagonista nella notte in occasione dell’amichevole disputata contro il Brasile dalla sua Colombia a Miami. Affiancato dal compagno di club Duvan Zapata e supportato sulla destra da un altro ex gigliato, Juan Cuadrado, l’attaccante adesso all’Atalanta ha messo in continua apprensione la retroguardia verdeoro. Dopo il vantaggio iniziale di Casemiro, Muriel ha ribaltato la situazione trovando prima il pari su rigore (procurato da lui stesso) e poi siglando il 2-1 con un potente diagonale in contropiede. Nella ripresa, infine, è arrivato il pareggio brasiliano firmato da Neymar.