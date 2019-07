Muriel: “Interesse dell’Atalanta quando la Fiorentina ha deciso di non riscattarmi”

L’ex attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, ora all’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo:

Colpito dall’ambiente, dalla società e da Gasperini, mi piace moltissimo questa continua voglia di migliorarsi. Gasp mi conosce bene, sa che mi piace svariare . Non prometto un numero di gol preciso, mi pongo come unico obiettivo quello di migliorarmi, soprattutto nella continuità di rendimento, e questo il mister lo sa e con lui ci posso riuscire. Quando sembrava che la Fiorentina non mi riscattasse, mi è giunto l’interessamento dell’Atalanta e ci ho pensato subito.