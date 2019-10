Muriel: “Giochiamo un calcio pazzesco, se segno tanto è merito di Gasperini”

Dopo la tripletta rifilata all’Udinese Luis Muriel ha parlato a Sky Sport, commentando il periodo d’oro all’Atalanta:

Sono contento perché il mister mi ha messo nelle condizioni di fare tanti gol. Dietro ho una squadra che gioca un calcio pazzesco. Sono felice perché dopo una prestazione così non puoi che essere contento.Dispiace per l’Udinese, ho avuto qualche problemino con i tifosi, ma devo tutto alla società bianconera. Soltanto grazie a loro sono in Italia, posso solo ringraziarli.