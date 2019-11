Muriel, dalla Fiorentina al gol in Champions con l’Atalanta: “Questa vittoria la meritavamo da tempo”

E’ raggiante Luis Muriel dopo la vittoria sulla Dinamo Zagabria per 2-0. Autore del gol – dal dischetto – che ha sbloccato l’incontro, l’attaccante colombiano, ex viola, ha detto a Sky Sport:

Siamo contenti per aver regalato questa gioia alla nostra società, comunque avremmo meritato di vincere già prima di questa serata. Dopo aver dato filo da torcere al Manchester City ci siamo detti che abbiamo tutte le carte in regola per passare il turno e per questo andremo a giocarcela in casa dello Shakhtar. Stasera è finita 2-0 ma la partita sarebbe potuta terminare con un risultato ben più ampio, abbiamo dominato sotto ogni punto di vista.