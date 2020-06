Mugnai e Cellai (FI): “Alla Fiorentina serve lo stadio ma a Firenze e Toscana serve l’aeroporto”

“Alla Fiorentina serve lo stadio ma a Firenze e a tutta la Toscana serve l’aeroporto” affermano l’On. Stefano Mugnai di Forza Italia e Jacopo Cellai, Capogruppo al Comune di Firenze e coordinatore cittadino. “Concordiamo con le posizioni espresse dalla Camera di Commercio e da Toscana Aeroporti: non possiamo mettere un’infrastruttura contro l’altra, abbiamo bisogno di entrambe. Anzi, da quanto emerge da un’analisi più tecnica e dalle interrogazioni dei nostri consiglieri, non ci sarebbe quell’incompatibilità tra le due opere di cui troppo si discorre, qualora si decida di collocare il nuovo impianto a Campi Bisenzio. In entrambi i casi – sottolineano Mugnai e Cellai – si tratta di infrastrutture strategiche, si tratta di investimenti a cui, già nei decenni addietro ma soprattutto in questo momento, non possiamo rinunciare”.