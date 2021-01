Mpasinkatu: “Maleh colpo intelligente, a Firenze può fare bene”

Malù Mpasinkatu, Ds ed esperto di mercato, ha parlato di Fiorentina durante a pranzo con il <i>Pentasport</i> di Radio Bruno:

Il calciomercato in Italia è in linea con il momento purtroppo triste che stiamo vivendo. Ogni squadra, anche le big, cercano di correggere quello che serve spendendo il meno possibile. Malcuit e Kokorin sono due buone intuizioni di Pradè. Possono diventare due alternative solide per Prandelli. Anche se per il russo sarò necessario del tempo per adattarsi a tante situazioni nuove. Operazione Maleh? Colpo per il presente e per il futuro. È un centrocampista duttile classe ’98. Gioca un calcio moderno e sa essere decisivo nel passaggio e nel tiro. Prima dei problemi contrattuali era una colonna dei veneti. A Firenze può ritagliarsi uno spazio importante.