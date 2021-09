Mourinho: “Stimo molto Dionisi e Italiano, due arrivati in A con grande merito”

Lo Special One in conferenza stampa ha esaltato le doti dei due giovani tecnici di Sassuolo e Fiorentina

Durante la conferenza stampa pre Roma-Sassuolo, lo Special One José Mourinho ha speso parole al miele per Alessio Dionisi, ma anche per Vincenzo Italiano: "Voglio ringraziare Dionisi (che aveva definito il portoghese uno degli allenatori migliori della storia, ndr), le sue sono parole pesanti, mi fanno sentire con la bocca secca. Devo dire che ho molto rispetto per lui e per questa nuova generazione di allenatori che fanno un percorso come il suo o come quello di Italiano, un percorso che li fa arrivare dove sono con tanto merito". Ha poi aggiunto una sua opinione sul rosso rimediato da Zaniolo in Roma-Fiorentina: "Quella non è stata un'espulsione stupida, ma un gesto per aiutare la sua squadra, che in quel momento era in difficoltà".