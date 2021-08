Mourinho: “La Fiorentina ha scelto bene il tecnico, non farò tanti cambi”

Ecco come il tecnico della Roma presenta la sfida di domani

"Oggi quello che mi manca sono i tre punti di domani. Stanno lì, ma per entrambe. Io li voglio, li vogliono anche i giocatori di Italiano ed è l’unica cosa a cui penso. Loro hanno scelto bene, prima Gattuso e poi Italiano. Complimenti a loro. Ho guardato tutto, sia la Fiorentina che lo Spezia dell’anno scorso. Gli analisti si basano sulla filosofia di base dell’allenatore avversario, abbiamo analizzato lo Spezia di Italiano e i suoi principi, ma abbiamo visto anche quello che è stato possibile analizzare della Fiorentina. Sappiamo delle difficoltà, sarà una partita difficile contro una squadra di qualità, ha un allenatore arrivato da poco come me. Sappiamo che chi è in panchina da più tempo ha altre dinamiche, ma Italiano è un bravo allenatore, io anche sono un bravo allenatore e le nostre squadre secondo me giocano già abbastanza bene per essere due con cui lavoriamo da poco tempo. E’ da più di un anno che la gente non va allo stadio e se facciamo la formula passione più quello che manca sono convinto che saranno lì per giocare. E se loro giocano con noi sarà più difficile per la Fiorentina tornare con un risultato positivo. Non farò tanti cambi, abbiamo quattro partite di fila, con Trabzonspor e Salernitana prima della sosta. Non dobbiamo pensare alla stanchezza, ma solo a giocare e crescere. Abraham? Domani sarà convocato. Non si è allenato con la squadra, ma le regole sono da rispettare. Si è dovuto allenare da solo, ma ha fatto un buon lavoro con il Chelsea, ha giocato anche amichevoli importanti con Arsenal e Tottenham, in campionato non ha giocato ma è pronto fisicamente. E’ stata una settimana difficile per lui, da Londra a Roma, test fisici, documenti e firme, ma è lì. Abbiamo tre attaccanti, Eldor, Borja e lui, siamo contentissimi di averli".